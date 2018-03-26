مظاهرة أمام مقر المفوضية الأوروبية للمطالبة بالإفراج عن بودجمون

أوروبا
"أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الا"
توماس نيكاسون
نائب ممثل الاتحاد الأوروبي
"ما قامت به الحكومة البلغارية ضد المعارضين السياسيين الأتراك يتعارض مع جميع القيم الأوروبية. في بعض الأحيان يتطلب الأمر التصرف بحكمة معتبرة وبمواقف صارمة وإلا فإنه لا يمكننا أن نصبح شركاء فلا أحد يمكن أن يعتبر بمواقف بلغاريا بأنها تؤخذ على محمل الجد و بخاصة في تركيا."
أنتوني تودوروف
أستاذ العلوم السياسية-جامعة بلغاريا
" إن الاتحاد الأوروبي يأمل في الحصول على إعفاء من رسوم استيراد أمريكية مزمعة مبديا اعتقاده أن إعفاء دولة واحدة من دول الاتحاد سيسري على الاتحاد ككل."
جيركي كاتاينن
نائب رئيس المفوضية الأوروبية
رياضة
"عملنا منذ العام 2011 من أجل رفع الحظر. وقد تحقق هذا بحمد الله بشكل جزئي. والهدف الكبير هو رفع الحظر كليا"
كامل زغير
عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم
" يحمل مؤتمر المانحين هذا رسالة أمل لشعبنا في غزة ، حيث إن المجتمع الدولي لا ينسى إذا أبدا معاناة شعبنا في غزة. فهو يعمل بكل روح مثابرة بغية إيجاد سبل كفيلة لاقتراح حلول ناجعة لمشكلة قطاع المياه الآسنة المنتشرة في غزة.. سيسهم المشروع لا محالة في عملية الاستقرار السياسي في المنطقة لأن ندرة المياه يمكن أن تكون لها"
رامي الحمد الله
رئيس الوزراء الفلسطيني
"بالنسبة للمتضررين من الهجمات هنا في مطار بروكسل ، وفي محطة المترو، لا تزال الجروحات لم تندمل بعد. وإلى جانب ذلك مشاعر الغضب و الإحباط ما تزال لم تبرح مكانها بعد. بعد مرور عامين من التفجيرات الإرهابية،تواجه السلطات البلجيكية انتقادات مستمرة بشان إخفاقها في الاعتراف بما للضحايا من حقوق"
دايمون إمبلينغ
موفد يورونيوز إلى مطار زافنتام-بروكسل
"لا يمكننا إعادة تأميم السياسة الزراعية المشتركة لأنه لو أصاب هذه الدعامة مكروه ما في المستقبل،فإن ذلك سيكون سببا في انهيار أوروبا برمتها. بفضل السياسة الزراعية المشتركة قامت أوروبا وتأسست."
إيف فاندييفورد
من بين المحتجين
العالم
"يعلم الطلاب أنني أهتم لأمرهم. وإن كانوا بحاجة لمساعدتي، بإمكانهم التحدث معي لمناقشة الأمر. أنا جاهزة مهما كلف الأمر لحل المسألة ولمساعدتهم"
أندريا زافيراكو
معلمة بريطانية لمادة الفنون
مظاهرة أمام مقر المفوضية الأوروبية للمطالبة بالإفراج عن بودجمون
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