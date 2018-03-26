نقلت وكالة الإعلام الروسية عن فهد بن محمد العطية سفير قطر في روسيا قوله يوم الأحد إن قطر اقترحت أن تشارك شركات روسية في مناقصات لمزيد من التطوير في حقول غاز خلال 2019-2020.
أقتراحات قطرية على روسيا بشأن حقول للغاز
أقتراحات قطرية على روسيا بشأن حقول للغاز
وتابع العطية "ربما تحاول الشركات الروسية، مثل غيرها، الفوز بالمناقصة التي سيتم الإعلان عنها".
كان الكرملين قال يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع أمير قطر في موسكو في 26 مارس آذار.
وسيناقش الزعيمان تطوير العلاقات الروسية القطرية وقضايا دولية وإقليمية، بحسب بيان الكرملين.
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