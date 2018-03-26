روسيا تقول إن المعارضة في دوما مستعدة لإلقاء السلاح

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول بهيئة الأركان العامة في روسيا قوله إن مقاتلي المعارضة في جماعة جيش الإسلام بمدينة دوما السورية قرب العاصمة دمشق أبدوا استعدادهم لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة.

وأضافت الوكالة نقلا عن ستانيسلاف جادجيماجوميدوف أن الجماعة على اتصال بضباط روس ضالعين في المفاوضات وأن مسألة رحيلهم سيجري البت فيها على الأرجح في المستقبل القريب.

نفي المعارضة

من جهته، نفى جيش الإسلام التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشان مغادرة مقاتليه دوما في الغوطة الشرقية وإلقائهم السلاح.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد ذكرت في وقت سابق إن ما يربو على خمسة آلاف مقاتل من المعارضة السورية وعائلاتهم استقلوا 77 حافلة يوم الأحد في انتظار مغادرة الغوطة الشرقية في اليوم الثاني لعملية إجلاء من معقلهم السابق قرب العاصمة دمشق.

وتوصلت جماعة فيلق الرحمن، وهي الجماعة الرئيسية في منطقة عربين بالغوطة الشرقية، لاتفاق يوم الجمعة يسلم بموجبه المقاتلون المنطقة للحكومة وينقلون إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن نحو ألف مقاتل وأقاربهم غادروا يوم السبت.

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وبعد هجوم جوي وبري مستمر منذ شهر واتفاقات إجلاء مع فيلق الرحمن وجماعة أحرار الشام، تسيطر القوات الموالية للحكومة السورية على معظم المعقل السابق للمعارضة الذي يبعد 15 كيلومترا إلى الشرق من دمشق.

وقبل الهجوم الأخير، كان عدد سكان المنطقة 400 ألف نسمة. وتتعرض المنطقة لحصار قوات الحكومة منذ 2013 ولم يبق تحت سيطرة المعارضة المسلحة سوى مدينة دوما وهي أكثر المناطق كثافة سكانية في الغوطة الشرقية.

وخرج عشرات آلاف المدنيين من دوما سيرا على الأقدام خلال فترات هدوء للقصف خلال الأيام السبعة الماضية. وغادر مئات المدنيين المنطقة يوم الأحد وهم يحملون أطفالهم وأمتعتهم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن ما يربو على 108 آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية منذ أن قالت قبل شهر إنها ستشرف على وقفات إنسانية يومية أثناء المعارك.

وتقول موسكو ودمشق إن حملة الغوطة ضرورية لوقف قصف المعارضة للعاصمة.

المصدر: رويترز