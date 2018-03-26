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قطر

الخطوط الجوية القطرية تشتري حصة في مطار قرب موسكو

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الخطوط الجوية القطرية تشتري حصة في مطار قرب موسكو

الخطوط الجوية القطرية
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نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قوله الاثنين إن الشركة تخطط لشراء حصة تبلغ 25 بالمئة في مقطار فنوكوفو الواقع قرب العاصمة الروسية.

يقوم أمير قطر بزيارة إلى موسكو اليوم ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بيان للكرملين إن الزعيمين سيناقشان تطوير العلاقات الروسية القطرية وقضايا دولية وإقليمية.

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وكان فهد بن محمد العطية سفير قطر في روسيا قال الأحد إن بلاده اقترحت أن تشارك شركات روسية في مناقصات لمزيد من التطوير في حقول غاز خلال 2019-2020، بحسب مانقلت وكالة الإعلام الروسية.

الوكالات • رويترز