تراجع المؤشر العام السعودي 0.5 بالمئة عند الفتح اليوم الاثنين بعد أنباء عن تعرض المملكة لهجوم صاروخي الليلة الماضية مما أثار مخاوف المستثمرين.
صواريخ الحوثيين تتسبب في تراجع الأسهم السعودية
صواريخ الحوثيين تتسبب في تراجع الأسهم السعودية
وأسقطت الدفاعات الجوية السعودية سبعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون أمس الأحد لكن الحطام أودى بحياة رجل في الرياض أصبح أول قتيل في العاصمة خلال الحملة العسكرية التي يشنها تحالف تقوده السعودية في اليمن منذ ثلاث سنوات.
وقال التحالف في بيان إن القوات السعودية دمرت ثلاثة صواريخ فوق شمال شرق الرياض قبل منتصف الليل مباشرة فضلا عن صواريخ أخرى أطلقت باتجاه نجران وجازان وخميس مشيط في جنوب المملكة.
وأدى سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني إلى سقوط قتيل وإصابة اثنين آخرين جميعهم مصريون.
وهذا هو ثالث هجوم في خمسة أشهر يشهد إطلاق صواريخ صوب الرياض في الوقت الذي يكثف فيه الحوثيون جهودهم لإظهار أن بإمكانهم الوصول إلى العاصمة السعودية مما يهدد بتصعيد التنافس في المنطقة بين إيران والسعودية.
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المصدر: رويترز