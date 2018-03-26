التحالف بقيادة السعودية: صواريخ الحوثي "تهديد للأمن الإقليمي والدولي"

قال التحالف الذي تقوده السعودية لقتال حركة الحوثي في اليمن، الاثنين، إن الهجمات التي تتعرض لها السعودية بصواريخ باليستية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في الرياض، إن الهجمات الصاروخية التي وقعت الأحد على العاصمة السعودية انتهاك صريح للقانون الدولي، واتهم الحوثيين بالحصول على أسلحة من إيران، العدو اللدود للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء أمس، أن الحوثيين أطلقوا سبعة صواريخ على المملكة من اليمن، مما أدى إلى مقتل مقيم مصري في الرياض، وجرح اثنين آخرين.

ونشر التحالف بيانا قال فيه إن السعودية استطاعت تدمير ثلاثة صواريخ شمال شرق الرياض كما تم تدمير صواريخ أخرى في خميس مشيط ونجران و جازا.