بالفيديو: مقتل مصري وإصابة أثنين أخرين في هجمات صاروخية على السعودية

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قوله إن الحوثيين أطلقوا سبعة صواريخ على المملكة من اليمن مما أدى إلى مقتل مقيم مصري في الرياض.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الصواريخ، الذي أطلقت ليل الأحد، أصابت أيضا اثنين من المصريين في العاصمة السعودية.