بالفيديو: مقتل مصري وإصابة أثنين أخرين في هجمات صاروخية على السعودية

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قوله إن الحوثيين أطلقوا سبعة صواريخ على المملكة من اليمن مما أدى إلى مقتل مقيم مصري في الرياض.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الصواريخ، الذي أطلقت ليل الأحد، أصابت أيضا اثنين من المصريين في العاصمة السعودية.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للضحية المصري، الذي قتل نتيجة لسقوط شظايا صواريخ الحوثيون.
وذكر بيان للتحالف "قوات دعم الشرعية في اليمن" إن السعودية استطاعت تدمير ثلاثة صواريخ شمال شرق الرياض كما تم تدمير صواريخ أخرى في خميس مشيط ونجران و جازان.
وسمع مراسلو رويترز في العاصمة السعودية دويا هائلا ورأوا دخانا قبل منتصف الليل بقليل.
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وذكر شاهد آخر أنه رأى شعاعا طويلا من الضوء تبعه انفجارات.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون إن القوة الصاروخية للجماعة استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض "بصاروخ بركان تو إتش".
وأضافت الوكالة أن الجماعة أطلقت أيضا أنواعا أخرى من الصواريخ على مطارات في مدن أبها وجازان ونجران بجنوب السعودية.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من الحكومة السعودية.
ولقي ما يربو على عشرة آلاف شخص حتفهم في اليمن منذ مارس آذار 2015 حين شنت السعودية ودول عربية سنية أخرى حملة عسكرية على جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة وأجبرت الرئيس عبد ربه منصور هادي على مغادرة البلاد.