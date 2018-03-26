موسى منافس السيسي الوحيد يدلي بصوته ويمتدح العملية الانتخابية الرئاسية

حث المرشح الرئاسي المصري موسى مصطفى موسى المصريين على التصويت، ممتدحا العملية الانتخابية، بعد أن أدلى بصوته في أحد مراكز الاقتراع في القاهرة. ولم يبذل موسى أي جهد لرفع التحدي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يشر مرة واحدة لاسم منافسه علنا.
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وتأمل السلطات المصري أن يكون هناك ما يكفي من الناخبين للادلاء بأصواتهم وإضفاء الشرعية على الانتخابات. ويبلغ مجموع عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 60 ملون ناخب.
وكانت وسائل الاعلام الحكومية دعت دون كلل على مدى الأيام الماي الناخبين للتصويت، باعتبار ذلك واجبا وطنيا، لحماية البلاد من المؤامرات الخارجية على حد قولها.
وجاء جلوس موسى، وهو رجل أعمال أيضا، في مقعد المنافس الوحيد للسيسي، بعد انسحاب جميع مرشحي المعارضة بزعم تعرض مؤيديهم لحملات تخويف وتشويه إعلامي، قائلين أيضا إن الظروف التي تجري فيها الحملات الانتخابية لا توفر منافسة حرة ونزيهة.
وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم أيام 16 و17 و18 مارس آذار، وتتواصل الانتخابات في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس آذار.
رويترز