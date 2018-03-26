إسبانيا: القبض على زعيم عصابة سرقت أكثر من مليار دولار

على مدى السنوات الخمس الماضية، استهدفت عصابة من الهاكرز العديد من البنوك حول العالم، وتمكنوا من سرقة أكثر من مليار دولار. ومؤخرا، تم القبض على زعيم العصابة، (لم ينشر اسمه)، وهو محتجز من قبل السلطات الإسبانية، بفضل تحقيق وتعاون دوليين، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

ووفق "يوروبول"، (وكالة تطبيق القانون الأوربية)، استهدفت العصابة تحويلات مالية داخل شبكات أجهزة الصراف الآلي منذ عام 2013، عبر هجمات فيروسية تدعى "أنوناك" و"كاربنك"، ومؤخرا، طوروا نظاما حاسوبيا يدعى "كوبالت" لنفس الغرض.

رسم توضيحي لكيفية عمل عصابة البنوك يوروبول

وتم نشر الفيروسات عبر استهداف موظفي البنوك برسائل إليكترونية تتضمن ملحقات، وبالتالي توجه أجهزة الصراف الآلي لإرسال حوالات مالية إلى حسابات أفراد العصابة، في أوقات يحددونها سابقا.