إسبانيا: القبض على زعيم عصابة سرقت أكثر من مليار دولار

على مدى السنوات الخمس الماضية، استهدفت عصابة من الهاكرز العديد من البنوك حول العالم، وتمكنوا من سرقة أكثر من مليار دولار. ومؤخرا، تم القبض على زعيم العصابة، (لم ينشر اسمه)، وهو محتجز من قبل السلطات الإسبانية، بفضل تحقيق وتعاون دوليين، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
ووفق "يوروبول"، (وكالة تطبيق القانون الأوربية)، استهدفت العصابة تحويلات مالية داخل شبكات أجهزة الصراف الآلي منذ عام 2013، عبر هجمات فيروسية تدعى "أنوناك" و"كاربنك"، ومؤخرا، طوروا نظاما حاسوبيا يدعى "كوبالت" لنفس الغرض.
وتم نشر الفيروسات عبر استهداف موظفي البنوك برسائل إليكترونية تتضمن ملحقات، وبالتالي توجه أجهزة الصراف الآلي لإرسال حوالات مالية إلى حسابات أفراد العصابة، في أوقات يحددونها سابقا.
وإلى جانب يوروبول، شارك مكتب التحقيقات الأمريكي الفيدرالي، والداخلية الإسبانية، بالإضافة إلى السلطات الرومانية والبلاروسية والتايوانية، في تعقب المتهم.
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دينيس ك.
ومن أجل التدوال، أطلقت الداخلية الإسبانية اسم "دينيس ك." على المتهم، وقالت إن جنسيته أوكرانية.
ومنذ بدأت العصابة نشاطها، استهدفت أكثر من 100 مؤسسة مالية، وتمكنت من سرقة ما مقداره 10 مليون دولار في كل عملية.
وقالت وكالة يوروبول إن الأموال يتم تبييضها عبر شراء عملات رقمية، ولاحقا، شراء منازل وسيارات فخمة.
واستهدفت الهجمات الإلكترونية بنوكا في روسيا، وتمكنت عمليا من اختراق جميع الأنظمة المالية في البلاد، بحسب ما قال وزير الداخلية الإسباني.
وتعاونت العصابة مع المافيا الروسية حتى عام 2015، ثم مع مجموعات مجرمة في مولدوفا، وفق الوزير.