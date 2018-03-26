طرد ديبلوماسيين روس من الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنّ برلين طردت أربعة دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا، التي سبق وأن اتهمت روسيا بتنفيذ هجوم بغاز للأعصاب ضد العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان: "اليوم طردنا أربعة دبلوماسيين روس"، مضيفة: "بعد هجوم التسميم في سالزبري ما زالت روسيا غير متعاونة فيما يتعلق بالتحقيق".
ودائما في إطار قضية التجسس أشارت فرنسا إلى أنها ستطرد هي أيضا أربعة ديبلوماسيين روس. وفي بولندا أكدت الحكومة أنّ أجهزتها الأمنية اعتقلت مسؤولا حكوميا للاشتباه بأنه زود روسيا بأسرار عن أساليب تعتزم وارسو استخدامها في محاولة لمنع بناء خط أنابيب لنقل الغاز. وأوضحت بولندا أنّ المسؤول الذي تمّ اعتقاله كان يزود الروس بمعلومات عن الكيفية التي تعتزم بها وارسو منع مد خط أنابيب "نورد ستريم 2" حيث تعارض بولندا إنشاء خط الأنابيب الذي سيربط روسيا بألمانيا عبر البحر وسيسمح لموسكو بضخ المزيد من الغاز لأسواقها الرئيسية في أوربا الغربية من خلال تخطي دول إلى الشرق.
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وأوضحت بولندا أنّ المشتبه به كان على اتصال بعملاء في المخابرات الروسية يعملون تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الروسية في وارسو.
وزارات الخارجية في بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا استدعت سفراء روسيا في تلك الدول هذا الاثنين، فيما قررت 14 دولة في الاتحاد الأوربي طرد ديبلوماسيين روس.
أما الولايات المتحدة الأميركية فقد قررت طرد 60 ديبلوماسيا روسيا وغلق القنصلية الروسية في سياتل. وكانت الولايات المتحدة قد أعربت منذ يومين عن دراسة احتمال طرد دبلوماسيين روس يُشتبه في اتصالهم بـ "شبكات التجسس الروسية". وفي هذا الشأن قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناويرت السبت إن بلادها تدرس خياراتها للرد على روسيا، فيما يتعلق بقضية تسميم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال.
وأوضحت هيذر ناويرت أنّ "الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة للرد على الإجراءات الروسية الرهيبة في المملكة المتحدة"، معتبرة أنّ ذلك يأتي في إطار "إظهار التضامن مع الحليفة بريطانيا، فضلاً عن تحميل روسيا مسؤولية انتهاكها الواضح للقواعد والاتفاقيات الدولية.
أما روسيا فأكدت بدورها أنها ستتعامل بالمثل مع قرارات الدول الغربية وستطرد ديبلوماسيين غربيين، مشيرة إلى احتمال طرد 60 ديبلوماسيا أميركيا.