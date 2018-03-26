طرد ديبلوماسيين روس من الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنّ برلين طردت أربعة دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا، التي سبق وأن اتهمت روسيا بتنفيذ هجوم بغاز للأعصاب ضد العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان: "اليوم طردنا أربعة دبلوماسيين روس"، مضيفة: "بعد هجوم التسميم في سالزبري ما زالت روسيا غير متعاونة فيما يتعلق بالتحقيق".