لندن ترحب بالقرار الغربي بطرد ديبلوماسيين روس وموسكو تؤكد أنها سترد

وجاء في بيان من مكتب تيريزا ماي: "نرحب بالإجراءات التي اتخذها حلفاؤنا اليوم، والتي توضح بشكل جلي أننا نقف صفا واحدا في توجيه أقوى إشارة لروسيا بأنها لا تستطيع الاستخفاف بالقانون الدولي".

رحبت بريطانيا بالإجراءات التي اتخذتها عدة دول أوربية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية والخاصة بطرد ديبلوماسيين روس. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أشادت بالموقف وأكدت أنه يبعث بإشارة قوية لموسكو بأنه لا يمكن لها الاستخفاف بالقانون الدولي.

وذكرت ماي أن 18 دولة أعلنت خططا لطرد ضباط المخابرات الروس ردا على ضلوع موسكو المزعوم في هجوم بغاز للأعصاب استهدف سكريبال هذا الشهر.

أما وزير خارجيتها بوريس جونسون فقال إن التحرك الغربي ضد عشرات الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة وأوربا هو أكبر عملية طرد من نوعها لجواسيس روس على الإطلاق.

وغرّد بوريس جونسون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "رد الفعل الدولي الاستثنائي اليوم من قبل حلفائنا يمثل في التاريخ أكبر عملية طرد جماعي لضباط مخابرات روس على الإطلاق وهذا سيساعد في الدفاع عن أمننا المشترك".

وأضاف جونسون: "لا يمكن لروسيا مخالفة اللوائح الدولية دون عقاب".

أوربا تتحد في وجه روسيا

أما دونالد توسك رئيس المجلس الأوربي، فاعتبر أنّ قرار 14 دولة في الاتحاد الأوربي بطرد دبلوماسيين روس هو الحديث بصوت واحد، وذلك بعيد تأييد التكتل الأوربي الأسبوع الماضي موقف بريطانيا في إلقاء اللوم على موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق.

وقال توسك في مؤتمر صحفي في مدينة فارنا البلغارية المطلة على البحر الأسود: "قررت 14 دولة عضوا بالفعل اليوم طرد دبلوماسيين روس. اتخاذ إجراءات أخرى ومن بينها المزيد من العقوبات... أمر غير مستبعد في الأيام والأسابيع المقبلة".

روسيا تندّد بالموقف الغربي

ولم تتردد روسيا بالتنديد بالقرار الغربي حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد على قرار عدد كبير من الدول الغربية بطرد دبلوماسيين روس. ووجهت موسكو اتهاما لحكومات تلك الدول بالسير دون تفكير وراء بريطانيا في مواجهتها مع موسكو.

وأعتبر بيان لوزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو تعتبر إجراءات الطرد التي جاءت ردا على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري الإنجليزية، عملا غير ودي وبادرة استفزازية.

من جهته أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أنّ قرار الولايات المتحدة طرد دبلوماسيين روس أمر "جائر" ويدمر ما تبقى من العلاقات الأميركية-الروسية. وشدّد أنتونوف على أن رد موسكو سيكون متناسبا وأن الولايات المتحدة لا تفهم سوى لغة القوة.

موسكو أكدت أنها سترد على عملية طرد دبلوماسييها، التي تأتي في إطار التضامن الغربي مع بريطانيا على خلفية إلقاء لندن باللوم على روسيا في تسميم سكريبال وابنته يوليا، وهو الاتهام الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.

المكسيك تحتفظ بحقها في طرد دبلوماسيين روس بسبب واقعة تسميم في بريطانيا

قالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان يوم الاثنين إن المكسيك تدين هجوما بغاز أعصاب يوم الرابع من مارس آذار في بريطانيا وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراء مثل طرد دبلوماسيين انتظارا لنتائج التحقيقات.