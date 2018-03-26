تويتر يقرر حظر إعلانات العملات الرقمية على منصته

على خطى نظيرتيها، "فيسبوك" و"غوغل"، قرر عملاق التواصل الاجتماعي، "تويتر"، منع الإعلانات حول العملات الافتراضية على منصته، بحسب "رويترز".
وفي بيان نشرته الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، قالت إنها ستبدأ هذا الأسبوع سياسة حظر إعلانات العملات الافتراضية، بالإضافة إلى "عروض العملات الأولية"، وهو أحد أشكال التمويل الجماعي لصنع عملات جديدة.
مع تضمن البيان نية الشركة حظر الإعلانات حول التصريف الافتراضي، مع بعض الاستثناءات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تويتر إنها بصدد اتخاذ إجراءات من شأنها منع الحسابات المرتبطة بالعملات الافتراضية من "خداع الآخرين".
أما فيسبوك، فأعلنت تقييد إعلانات العملات الافتراضية في شباط/فبراير الماضي، فيما أعلنت غوغل الحظر هذا الشهر، على أن يدخل حيو التنفيذ في حزيران/يونيو القادم.