ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات قالت إن مقاتلتين قطريتين اقتربتا عن نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال تحليقهما في المجال الجوي البحريني.
الإمارات تندد بما وصفته باستفزاز مقاتلتين قطريتين لطائرتين مدنيتين إماراتيتين
الإمارات تندد بما وصفته باستفزاز مقاتلتين قطريتين لطائرتين مدنيتين إماراتيتين
وأضافت الوكالة أن الهيئة نددت "بالعمل الاستفزازي" وقالت إنه ليس الأول وإنما سبقته واقعتان مماثلتان أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي.
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وبحسب موقع صحيفة الخليج السعودية الالكترونية إن قائد إحدى الطائرتين أجبر على القيام بمناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلتين.
وتضيف الصحيفة نقلا عن تقارير صحافية إماراتية أن مسار الطائرتين الإماراتيتين معروف ومجدول، وإن وجهة الطائرة الأولى كانت دولة أوروبية، فيما كانت الطائرة الإماراتية الأخرى قادمة من دولة خليجية.
وقالت الصحيفة أيضا إن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعتزم التقدم بشكوى رسمية، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني قريبا.