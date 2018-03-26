بريطانيا: صبر العالم نفد من بوتين.. وموسكو تحذر واشنطن بسبب قضية سكريبال

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الاثنين، إن روسيا سترد بالمثل إن أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على طرد دبلوماسيين روس في إطار قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وأوضح بيسكوف للصحافيين خلال مقابلة هاتفية، أن بلاده لم ترَ إلا تقارير إعلامية حول إمكانية طرد الدبلوماسيين، دون أن تتلقى أية كلمة رسمية من واشنطن بهذا الصدد. وأضاف أن روسيا في مثل هذه الحالة تردّ بمبدأ المعاملة بالمثل.

وتأتي تصريحات الكرملين بعد يوم على نشر تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصدد دراسة إمكانية طرد بعض الدبلوماسيين الروس تضامنا مع بريطانيا في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق بغاز الأعصاب.

وأوضح مصدر مطلع أن الخطوة الأميركية قد تعتمد على استجابة العواصم الأوروبية للقضية، موضحا أن قرار واشنطن سيتخذ يوم الاثنين.

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بريطانيا: "صبر العالم نفد من بوتين"

قال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون يوم الاثنين إن العالم يقف متحدا وراء موقف بلاده فيما يتعلق بحادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق، وإن الصبر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفد.

وقال وليامسون خلال زيارة لإستونيا إن الدعم الذي تلقته بريطانيا يعد "في حد ذاته هزيمة للرئيس بوتين".

وأضاف مخاطبا الصحفيين "صبر العالم على الرئيس بوتين وأفعاله ينفد، والحقيقة أن الدول في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وقفت في صف المملكة المتحدة... أظن حقا أن هذا أفضل رد ممكن من جانبنا".

وتابع قائلا "نيتهم (في الكرملين) وهدفهم هو بث الفرقة لكن ما نراه هو توحد العالم وراء الموقف البريطاني وهو ما يعد في حد ذاته نصرا عظيما ويبعث رسالة قوية على نحو استثنائي للكرملين وللرئيس بوتين".

وألقت بريطانيا باللوم على روسيا في الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية يوم الرابع من مارس آذار، وحظيت بدعم حلف شمال الأطلسي وزعماء أوروبيين.

وينفي الكرملين أي ضلوع في الهجوم ويقول إن بريطانيا تدير حملة مناهضة لروسيا.

الأوروبيون يتخذون مزيدا من الإجراءات

كان أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا يوم الجمعة على اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب الهجوم على سكريبال الذي عثر عليه وابنته فاقدي الوعي في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا.

استدعاء سفراء الروسي

قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في ليتوانيا إن بلاده استدعت يوم الاثنين سفير روسيا في فيلنيوس.

وكانت وكالات أنباء روسية ذكرت في وقت سابق أن سفراء روسيا لدى بولندا ولاتفيا وليتوانيا واستونيا جرى استدعاؤهم إلى وزارات الخارجية في تلك الدول يوم الاثنين.

ولم تورد الوكالات سببا للاستدعاء.