بثت وسائل إعلام سعودية صورا لأثار الدمار الذي خلفه هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي على المملكة.
شاهد: اثار الدمار لهجوم الحوثيين الصاروخي على الرياض
شاهد: اثار الدمار لهجوم الحوثيين الصاروخي على الرياض
وأظهرت لقطات مصورة أثار دمار بسيط داخل أحد المنازل في حي الملقا السكني شمال الرياض، كما أوضحت اللقطات تجمعا لقوات الطوارئ في حي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن اضرار الصاروخ اقتصرت على تحطيم النوافذ الزجاجية للمنازل القريبة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق إن الحوثيين أطلقوا سبعة صواريخ على المملكة من اليمن مما أدى إلى مقتل مقيم مصري في الرياض.
وذكر بيان للتحالف "قوات دعم الشرعية في اليمن" إن السعودية استطاعت تدمير ثلاثة صواريخ شمال شرق الرياض كما تم تدمير صواريخ أخرى في خميس مشيط ونجران و جازان
وتناقل نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو توضح لحظة اطلاق المضادات باتجاه الصاروخ الباليستي في سماء العاصمة.
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