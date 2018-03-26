قال نادل في كندا تم فصله لكونه "عدائيا وغير مهذب وغير محترم"، إن سلوكه هذا يعود لطبيعته الفرنسية.
وتقدم النادل، غيوم راي، الذي كان يعمل في مطعم بفانكوفر، بشكوى ضد مديره السابق، يتهمه فيها بالتمييز ضد ثقافته.
بعد طرده من العمل.. نادل يقول إن طبيعته الفرنسية سبب "قلة تهذيبه"
وتقدم النادل، غيوم راي، الذي كان يعمل في مطعم بفانكوفر، بشكوى ضد مديره السابق، يتهمه فيها بالتمييز ضد ثقافته.
وتتضمن الشكوى، التي تقدم بها إلى محكمة حقوق الإنسان في كولومبيا البريطانية، أن الثقافة الفرنسية "تميل لتكون معبرة أكثر مباشرة".
وكان غيوم قد طُرد من عمله في مطعم تدير شركة "كارا أوبريشن"، بعد اتهامه بخرق معايير السلوك في العمل، واستمراره بذلك على رغم التحذيرات الشفوية والكتابية التي تلقاها.
ودافع الفرنسي عن نفسه بالقول، إن مرد ذلك هو "شخصيته المهنية المباشرة والصادقة"، التي تعلم أصولها خلال تدريب أجراه في بلاده حول آداب الضيافة.
وبانتظار جلسة الاستماع، قالت عضو المحكمة ديفين كوزينو، في قرارها، بأن على النادل "أن يوضح ثقافته الفرنسية التي ينتج عنها تصرفات تجعل الناس يسيؤون فهمها، ويرون فيها إخلالا بآداب ومعايير مكان العمل".
ولم يحدد بعد موعد الجلسة القادمة.