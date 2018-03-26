عرض التلفزيون المصري لقطات ظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يدلي بصوته داخل إحدى اللجان الانتخابية في مصر الجديدة في الدقيقة الأولى بعد فتح مراكز الاقتراع.
شاهد: السيسي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية
شاهد: السيسي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية
وكان السيسي حث المصريين في أكثر من مناسبة خلال الأيام القليلة الماضية على التصويت بكثافة.
وبينما يرى كثير من المصريين أن بقاء الرئيس الحليف للولايات المتحدة ضروري للاستقرار في بلد أثرت الاضطرابات منذ 2011 على اقتصاده يقول منتقدون إن السيسي قاد أسوأ حملة من نوعها على المعارضة وحول الانتخابات إلى تمثيلية.
ودعت بعض الوجوه المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات بعد أن انسحب جميع المرشحين المحتملين قائلين إن الترهيب أخلى الساحة من أي منافسين حقيقيين.
وينافس السيسي في هذه الانتخابات موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح.
ويدلى الناخبون داخل مصر بأصواتهم في أكثر من 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أسوة بتصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي والذي استمر ثلاثة أيام أيضا.
وتقول الهيئة الوطنية للانتخابات إن نحو 59 مليونا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.
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المصدر: رويترز