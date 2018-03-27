خرجت محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ -1" عن السيطرة، وتتجه الآن نحو الأرض، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن خبراء في وكالة الفضاء الأوروبية.
محطة فضائية صينية تخرج عن السيطرة وتهوي نحو الأرض
محطة فضائية صينية تخرج عن السيطرة وتهوي نحو الأرض
وذكر مكتب الحطام الفضائي التابع للوكالة إن محطة الفضاء تيانغونغ -1 ستصل إلى مكان ما في نصف الكرة الشمالي لكوكب الأرض ما بين الثلاثين من شهر آذار/مارس الجاري والثاني من شهر نيسان/أبريل المقبل.
وقال مكتب الحطام الفضائي التابع للوكالة، ومقره دارمشتات في ألمانيا، في بيان إنه "لن يكون من الممكن التنبؤ بدقة بالوقت المتوقع للسقوط تم تحديث التوقعات أسبوعيا تقريبا حتى منتصف مارس، ويتم تحديثها الآن كل يومين".
وأشارت تقديرات سابقة إلى أن المحطة التي يبلغ وزنها نحو 8 أطنان ونصف الطن، والتي تحمل مواد كيماوية شديدة السمية، ستدخل مدار الأرض في الثالث من شهر نيسان/أبريل المقبل، ويعتقد الخبراء أن معظم أجزائها سيحترق قبل الوصول إلى الأرض، لكن قد تصل شظايا منها إلى الأرض.
وكانت المحطة "تيانغونغ -1" جزءا من برنامج الفضاء الصيني، والنموذج الأول لمحطة مأهولة بحلول العام 2002، وقد تم وضعها على مسارها عام 2011، وأنهت مهمتها بعد ذلك بخمس سنوات.
ـ اقرأ على يورونيوز:
ـ هل ستشيد وكالة الفضاء الدولية قرية على سطح القمر؟