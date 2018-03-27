شاهد: نجوم ومشاهير بوليوود في "ثاني أفخم حفل خطوبة في العالم"

تجمع عدد من نجوم ومشاهير بوليوود، الاثنين، لحضور حفل خطوبة ابن أثرى شخص هندي، عكاش أمباني وخطيبته شولكا ميهتا، في مدينة مومباي بالهند.
وكان من بين الحضور، النجم الهندي الشهير، شا رو خان، والممثلة إيشوارايا راي بوشان، والمخرج كاران جوهار، بالإضافة إلى العديد من الفنانين والشخصيات المعروفة.
وتوقع العديد من المحللين أن يكون الحفل ثاني أفخم مناسبة في العالم، بعد الحفل الذي أقيم في قصر باكينغهام بلندن.
وأقيم الحفل في منتجع "غوا"، والعروس هي ابنة صاحب أكبر شركة ألماس في الهند. وتوقعت تقارير محلية أن يتم الزفاف في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ووالد العريس، موكش أمباني، هو أحد أكبر رجال الأعمال، وصُنف مطلع العام الحالي في المرتبة 19 بحسب "فوربس".