شاهد: متظاهرون يسدون طريقا سريعا بكتالونيا احتجاجا على اعتقال بوجديمونت
أجبرت الشرطة الكاتالونية، الثلاثاء، المتظاهرين المؤيدين للاستقلال على الابتعاد عن الطريق، حيث كانوا يعطلون الطريق السريع بالقرب من فيجويراس في مقاطعة جيرونا.
وسد المتظاهرون طريقا هاما إلى شمال المنطقة الكاتالونية في وقت مبكر من الصباح، احتجاجا على اعتقال الرئيس الكتالوني السابق، كارلس بوجديمونت.
ولا يزال بوجديمونت في الحجز التمهيدي في شمال ألمانيا، في انتظار قرار المحكمة بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في طلب تسليم من أسبانيا.
وتتهم السلطات الإسبانية رئيس الإقليم المعزول، 55 عاما، بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة في تنظيم استفتاء غير مرخص العام الماضي بشأن استقلال كاتالونيا.