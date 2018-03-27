محطة فضائية صينية قد تسقط على الأرض "خلال أيام"

يرجح علماء سقوط أنقاض مركبة فضائية صينية باتجاه الأرض خلال أيام، لا سيما بحلول يوم الجمعة، بحسب "بي بي سي".
المركبة "تيانغونغ -1"، كانت جزءا من برنامج الفضاء الصيني، والنموذج الأول لمحطة مأهولة بحلول عام 2002، بحسب الوكالة.
ووضعت المركبة على مسارها عام 2011، وأنهت مهمتها بعد خمس سنوات، لذلك بات من المتوقع سقوطها إلى الأرض قريبا.
وبما أن المركبة لم تعد تحت السيطرة في الفضاء، فمن الصعب التنبؤ بتوقيت ومكان سقوطها.
فقدان الاتصال بالمركبة
وغالبا ما تحترق المركبات لدى احتكاكها بالغلاف الجوي، لك بعض الحطام والبقايا قد تصل إلى الأرض.
وبحسب الوكالة البريطانية، أعلنت الصين فقدان الاتصال بالمركبة عام 2016، وبالتالي، فقدان السيطرة عليها.
أما بخصوص القلق حيال سقوطها، خاصة أن وزنها يبلغ 8.5 طنا، فمن المتوقع ألا تصل سوى أجزاء بسيطة منها بسبب الاحتكاك بالغلاف.
وغالبا ما سينجو مخزن الوقود أو محرك إطلاق الصاروخ، لكن احتمال اصطدامها بشخص ما تبدو ضئيلة.
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