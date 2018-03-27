مصر: الهيئة الوطنية للانتخابات تقول إن التصويت يتسم بالنزاهة والشفافية

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر إن التصويت يتسم بالنزاهة والشفافية. وقال السيسي إنه كان يتمنى خوض عدد أكبر من المرشحين للانتخابات.

ويواجه السيسي منافسا واحدا هو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي أبدى في أكثر من مناسبة سابقة تأييده للسيسي. ويصف منتقدون الانتخابات بأنها تمثيلية بعد إبعاد مرشحين محتملين أكثر جدية من المنافسة على الانتخابات.

وتأمل السلطات المصرية في أن تسفر إتاحة التصويت لثلاثة أيام إلى مشاركة مناسبة تبدي تأييدا للسيسي. ويحظى السيسي بدعم الكثيرين لكن إجراءات التقشف التي اتخذها في السنوات القليلة الماضية والقمع الأمني المحكم أفقده بعض الدعم.

وبدأ التصويت في الانتخابات داخل مصر يوم الاثنين، ويقول المشاركون فيه إنهم يصوتون من أجل الاستقرار.

ويسعى السيسي، الذي قاد الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 إثر انتفاضة شعبية، لهزيمة المسلحين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء واستكمال سلسلة من المشروعات الكبرى صاحبتها ضجة كبيرة منذ توليه الرئاسة.

وقال السيسي إن لن يسعى لفترة رئاسية ثالثة لكن منتقديه يتوقعون أن يعدل قيد الترشح لولايتين فقط.

وحصل السيسي على 97 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2014 التي شارك فيها أقل من نصف عدد المقيدين بالجداول الانتخابية رغم تمديد التصويت آنذاك ليوم ثالث.

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مواطنو سيناء يصطفون من أجل الخبز

في الوقت الذي علت فيه أصوات بعض الناخبين في مناطق مختلفة من مصر بالغناء تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مراكز الاقتراع وهم يستعدون لانتخابه لولاية ثانية، اصطف سكان في منطقة شمال سيناء المضطربة لغرض آخر.. الحصول على الخبز الذي يوزع عليهم.

يشن الجيش حملة في شمال سيناء بهدف سحق المتشددين المسلحين الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية، ويقول سكان إن هذا فرض قيودا على الوصول إلى المنطقة حيث تنفذ القوات غارات جوية وتنشر دوريات وتفرض حظرا على التجول مما أوجد طوقا مشددا أدى إلى نقص في الغذاء وغيره من الإمدادات.

وقال مسؤولون محليون وسكان إن الإقبال كان ضعيفا جدا في مناطق من شمال سيناء في اليوم الأول من أيام التصويت الثلاثة نظرا لخشية الناس من الخروج من منازلهم بسبب العمليات الأمنية.

وقال سليم أحمد، وهو معلم في مدينة الشيخ زويد، لرويترز عبر الهاتف "أنا نزلت علشان أقف فى طابور العيش. ولما آخذ عيش أبقى أروح أدلي بصوتي". ويوزع الجيش الخبز على السكان في المنطقة.

وأضاف "الناس هنا واقفة على طوابير السلع –اللي مش موجودة- مش طوابير الانتخابات".

وقال المستشار أحمد رؤوف المشرف على لجنة انتخاب في منطقة أخرى في الشيخ زويد القريبة من الحدود مع قطاع غزة إن شخصا واحدا فقط أدلى بصوته في اللجنة التي يشرف عليها حتى منتصف نهار اليوم الأول.

وقال "حتى منتصف اليوم حضر مواطن واحد فقط هو من أدلى بصوته من بين ستة آلاف مواطن لهم الحق في التصويت".

وأضاف "الناس خايفة تنزل هنا بسبب العمليات العسكرية وتهديدات المسلحين باستهداف اللجان".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد حذر المصريين قبل أسابيع من المشاركة في الانتخابات.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في ساعة متأخرة مساء الاثنين إن الإقبال على التصويت كان جيدا جدا في مناطق بشمال سيناء.

ونفذ متشددون إسلاميون هجمات في شمال سيناء تصاعدت بعدما قاد السيسي الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات على حكمه في عام 2013. وبعد ذلك بعام، أعلن متشددون في سيناء مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وقتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة ووسعوا هجماتهم لتشمل مدنيين أيضا.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم في هجوم على مسجد قرب مدينة العريش عاصمة شمال سيناء في أسوأ هجوم من نوعه في مصر، وأصدر السيسي بعد ذلك أوامر للجيش باستخدام "القوة الغاشمة" لسحق المتشددين.

المصدر: رويترز