شاهد: يهود متطرفون يحتفلون بعيد الفصح في القدس
تجمع عدد ممن ينتمون لليمين اليهودي المتطرف، الاثنين، في أقدس مكان بمدينة القدس، الحرم الشريف كما يسمية المسلمون، وجبل الهيكل كما يطلق عليه اليهود.
وكان التجمع من أجل المشاركة باحتفال عيد الفصح القديم.
كانت الأجواء احتفالية، وارتدى الرجال أزياء الكهنة البيضاء، واعتلوا المسرح لأداء ما يقولون إنه طقوس قديمة تعود إلى أيام المعبد اليهودي، وتمارس حاليا خلف أسوار المدينة القديمة. كما نفخوا في أبواق، وأخذوا يصرخون ويتراقصون.
وأقيم الاحتفال على بعد عشرات الأمتار من الحرم الشريف، حيث يقول ناشطون إنهم يرغبون في إقامة الطقوس، لكن الشرطة الإسرائيلية منعتهم من ذلك.
ولعقود من الزمان، حظرت إسرائيل اليهود من الصلاة في الموقع الذي يضم قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وكان يضم معابدا يهودية قديمة.
ويحتفل اليهود بعيد الفصح في ذكرى هجرة اليهود من العبودية في مصر، في العصور القديمة. وتبدأ العطلة عند غروب الشمس مساء الجمعة (30 آذار/مارس).