فتاة إسرائيلية تضطر إلى القفز من شرفة منزلها للنجاة بحياتها

اندلع الأحد حريقٌ في شقة في مدينة بئر السبع المنطقة الواقعة اليوم في لواء الجنوب الإسرائيلي على بعد 71 كم جنوب غرب القدس.
وقضى طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بعد ما اختنق من الدخان الكثيف. وأجلت فرق الإنقاذ امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً وفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.
الحريق اندلع في مبنى مكون من ثمانية طوابق في شارع "ديفيد اليعيزر" في بئر السبع.
المثير في الأمر هو لجوء فتاة صغيرة لم تتجاوز من العمر سبع سنوات إلى القفز من شرفة المنزل ولحسن حظها كان جيرانها وبعض رجال الإنقاذ في عين المكان لتخرج سالمة من الحريق. والدة الفتاة كادت أن تفارق الحياة بسبب عدم قدرتها على الاستنشاق فاضطرت إلى الخروج من المنزل تاركة ابنتها التي اضطرت بدورها إلى القفز من شرفة المنزل.