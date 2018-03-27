الجفري: الصواريخ الباليستية على السعودية هي "رسائل سياسية"

قال العميد في الجيش اليمني المتحالف مع الحوثي، عبد الله الجفري، الثلاثاء، إن الصواريخ الباليستية التي أطلقت على السعودية، هي بمثابة "رسائل سياسية" للتحالف الذي تقوده السعودية.
ونفى الجفري، الذي تحدث من صنعاء، أن تكون الصواريخ إيرانية الصنع، مؤكدا أنها صنعت في اليمن.
ومساء الأحد، أطلق المتمردون الحوثيون سبعة صواريخ باتجاه السعودية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب على اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الحوثيين أطلقوا سبعة صواريخ على المملكة من اليمن، مما أدى إلى مقتل مقيم مصري في الرياض، وجرح اثنين آخرين.
كما اعتبر الجفري أن تصنيع الصواريخ الباليستية في اليمن "إنجاز تاريخي"، وأنه "لم يحصل قط في أي دولة عربية من قبل أن صنعت صواريخ بعيدة المدى".
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تصعيد خطير
التحالف الذي تقوده السعودية لقتال حركة الحوثي في اليمن، قال إن الهجمات التي تتعرض لها السعودية بصواريخ باليستية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي.
وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في الرياض، إن الهجمات الصاروخية التي وقعت الأحد على العاصمة السعودية انتهاك صريح للقانون الدولي، واتهم الحوثيين بالحصول على أسلحة من إيران، العدو اللدود للمملكة.
من جهة أخرى، نفى الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، اتهامات سعودية بأن طهران أمدت جماعة الحوثي في اليمن بقدرات باليستية.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن البريجادير جنرال، يد الله جواني، مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية: "الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة".