بث جماعة الحوثي شريطا مصورا على الانترنت لما يقولون إنها لحظات اطلاق مجموعة من الصواريخ الباليستية في اتجاه مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض.
شاهد: لحظة إطلاق الحوثيين لصواريخ باليستية في اتجاه الرياض
شاهد: لحظة إطلاق الحوثيين لصواريخ باليستية في اتجاه الرياض
وقالت القوات السعودية، مساء الأحد إنها اعترضت ثلاثة صواريخ وأسقطتها فوق الرياض قبيل منتصف الليل. وسقطت شظايا على منزل في العاصمة وقتلت مقيما مصريا وأصابت اثنين آخرين.
وذكر التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين أن الدفاعات الجوية تصدت أيضا لصواريخ أطلقت باتجاه نجران وجازان وخميس مشيط في جنوب المملكة.
وقضت الهجمات على إحساس بالهدوء في مدينة الرياض التي لم تشعر مطلقا بالحرب حتى شهور قليلة مضت.
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إشادة من الحوثيين
وأشاد قيادي بارز من الحوثيين بالهجوم الذي وقع عشية الذكرى الثالثة لتدخل السعودية وحلفائها العرب في الحرب اليمنية.
وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين صالح الصماد أمام حشد من عشرات الآلاف من الأنصار في العاصمة صنعاء إنه يشيد بالتقدم الناجح في القدرات العسكرية للحوثيين.
وقال "إذا أرادوا السلام فنحن مع السلام كما أسلفنا وكما قلنا لهم سابقا أوقفوا غاراتكم نوقف صواريخنا... إذا استمرت غاراتكم فلنا الحق في الدفاع عن أنفسنا وبكل الوسائل المتاحة".
ووضعت الحرب التحالف العربي السني بقيادة السعودية والمدعوم من الغرب ضد الحركة الشيعية الحوثية الموالية لإيران.
ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن بما يشمل العاصمة صنعاء، وينفون أنهم دمى في أيدي إيران ويقولون إن حركتهم ثورة وطنية ضد الفساد.
ويقاتل التحالف بقيادة السعودية دعما للحكومة التي تعمل من خارج البلاد لها موطئ قدم في جنوب البلاد.
المصدر: رويترز