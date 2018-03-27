شاهد: أول عملية جراحية بمساعدة روبوت على مصاب بالباركنسون بفلندا

في مستشفى تولو في هلسنكي العاصمة الفنلندية أجريت، يوم الثلاثاء، أول عملية جراحية من نوعها للدماغ، وذلك لان العملية ساعد بانجازها رجل آلي.
جراح الاعصاب ريكو كيفيساري من مستشفى هلسنكي الجامعي يقول إن هذا "الروبوت شكل اداة لتوجيه عمل الجراح بأعلى دقة ممكنة".
أما الامر الاستثنائي الآخر في هذه العملية فهو استخدام دواء جديد لم يسبق أن أُعطي لبشري. وهو دواء لمعالجة مرض الباركنسون وللمزيد من الدقة، إنه يبطئ تقدم المرض ويخفف من أعراضه كما يقول الأطباء. وكما تبين من خلال التجارب التي أجريت على الحيوانات.
فهذا الدواء واسمه CDNF، طوِّر في معهد التكنولوجيا الحيوية في جامعة العاصمة الفنلندية. كان من الممكن إعطاء الدواء للمريض عبر الشرب لكن العملية تساعد المريض أكثر.
وتقوم العملية الجراحية هذه على إيصال الدواء مباشرة الى خلايا الدماغ عبر أنابيب دقيقة وضيقة جداً لا يزيد قطرها عن السنتمتر الواحد. ولان هذه العملية تتطلب الكثير من الدقة فقد تمت استعارة الروبوت من بريطانيا.
ويشير الجراح كيفيساري ان "الرجل الآلي أكثر دقة من الطرق المعتمدة حالياً، فهو يسمح بالعمل بدقة كبيرة".
وتجدر الإشارة الى أن هذا الروبوت سيبقى في مستشفى هلسنكي حتى نهاية العام الجاري، ويسعى المستشفى لان يستحوذ على رجل آلي مماثل خاص به.