قال مصدر بشركة إنوي المغربية للاتصالات إن الشركة أقامت دعوى قضائية بحق اتصالات المغرب بسبب ما تصفها بأنها "المنافسة الغير المشروعة".
إنوي تقاضي اتصالات المغرب
إنوي تقاضي اتصالات المغرب
وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه لرويترز إن الشركة التي تعتبر المشغل الثالث لخدمات الهاتف المحمول في المغرب تطالب في الدعوى "بدفع 5.7 مليار درهم" (نحو 570 مليون دولار). ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأكد عبد اللطيف وهبي محامي شركة إنوي الخبر لرويترز ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل أيضا.
وتعذر الاتصال بمصادر بشركة اتصالات المغرب.
تهيمن اتصالات المغرب على سوق الاتصالات في المملكة وتملك اتصالات الإماراتية حصة أغلبية فيها.
كانت اتصالات المغرب قد استحوذت في 2015 على بريستيج تليكوم من اتصالات الإماراتية واشترت على أثر ذلك فروع شركة موف للاتصالات التي تملكها المجموعة الإماراتية في ساحل العاج وبنين وتوجو والجابون والنيجر وافريقيا الوسطى.
واشترت زين الكويتية والأجيال التابعة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية 15.5 بالمئة لكل منهما من إنوي في اتفاق مشترك لتملكان 31 بالمئة من شركة الاتصالات في 2009.
للمزيد على يورونيوز:
- رئيس الحكومة المغربية ليورونيوز: المغرب يركز على العمق الإفريقي
- منتدى "كرانس مونتانا": "إفريقيا والتعاون جنوب - جنوب"
- شاهد الفيلم الترويجي لاستضافة المغرب كأس العالم 2026
المصدر: رويترز