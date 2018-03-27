نفى الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء اتهامات سعودية بأن طهران أمدت جماعة الحوثي في اليمن بقدرات باليستية وذلك بعد يوم من سقوط صواريخ أطلقها الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض.
إيران ترد على اتهامات سعودية بشأن تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية لضرب الرياض
إيران ترد على اتهامات سعودية بشأن تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية لضرب الرياض
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال يد الله جواني مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية قوله "الجميع يعلم أن كل طرق إرسال الأسلحة لليمن مغلقة".
وأضاف "توصل اليمنيون إلى القدرة على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما في ذلك الصواريخ وهو إنجاز يتعذر على السعوديين تصديقه".
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