العبادي يعلق على تصريحات إردوغان حول القيام بعملية عسكرية تركية في العراق

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لنظيره التركي، بن علي يلدريم، إن القوات المسلحة العراقية لديها تعليمات بمنع "أي مقاتلين أجانب" من شنّ هجمات على تركيا عبر الحدود.

وبحسب ما يقوله العبادي، ترفض حكومة بغداد أيّ تجاوز على تركيا من خلال أراضيها.