قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لنظيره التركي، بن علي يلدريم، إن القوات المسلحة العراقية لديها تعليمات بمنع "أي مقاتلين أجانب" من شنّ هجمات على تركيا عبر الحدود.
وبحسب ما يقوله العبادي، ترفض حكومة بغداد أيّ تجاوز على تركيا من خلال أراضيها.
العبادي يعلق على تصريحات إردوغان حول القيام بعملية عسكرية تركية في العراق
قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لنظيره التركي، بن علي يلدريم، إن القوات المسلحة العراقية لديها تعليمات بمنع "أي مقاتلين أجانب" من شنّ هجمات على تركيا عبر الحدود.
وبحسب ما يقوله العبادي، ترفض حكومة بغداد أيّ تجاوز على تركيا من خلال أراضيها.
وذكر مكتب رئاسة الوزراء العراقية اليوم، الثلاثاء، أن رئيسيْ الوزراء بحثا الوضع على الحدود بين البلدين في اتصال هاتفي.
الاتصال بين رئيسيْ الحكومتين يأتي بعد يومين إعلان الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، أن الجيش التركي، والقوات الرديفة له، سيدخلان إلى سنجار وإن العمليات العسكرية بدأت هناك.
وأعلن إردوغان عن هذه الخطوة يوم الأحد الفائت من إقليم طرابزون الواقع على البحر الأسود، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن العمليات العسكرية.
لقد اكتفى إردوغان بالقول إن "القتال خارجيّ وداخليّ".
وبعد ساعات على إعلان إردوغان، نفت قوات العملية المشتركة العراقية المنتشرة في شمال البلاد دخول أي قوات أجنبية إلى الأراضي العراقية.
وفي ظل تضارب الأخبار الواردة من الشمال العراقي، يتخوّف مراقبون من بدء الجيش التركي بعملية عسكرية ضد سنجار لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المنتشرين فيها منذ عام 2014.
وكانت القوات الكردية قد دخلت إلى سنجار في العام 2014 بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وحماية الأقلية الأيزيدية.