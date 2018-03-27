امبراطور وامبراطورة اليابان في أوكيناوا لتأبين ضحايا الحرب

احنى امبراطور اليابان أكيهيتو وزوجته رأسيهما تعبيرا عن الاحترام وصليا يوم الثلاثاء تأبينا لضحايا الحرب العالمية الثانية في أوكيناوا فيما قد تكون زيارتهما الأخيرة للتأبين إلى جزيرة مات 30 بالمئة من سكانها في الحرب.

وسيتنحى الامبراطور، الذي قضى غالبية مدة جلوسه على العرش لنحو ثلاثة عقود في تضميد جراح الحرب، يوم 30 أبريل نيسان العام المقبل في أول تنازل لامبراطور ياباني عن العرش خلال نحو قرنين من الزمن.

والزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام هي الحادية عشرة للامبراطور وزوجته والأولى منذ العام 2014 عندما زارا الجزيرة قبيل الذكرى السبعين لمعركة أوكيناوا.