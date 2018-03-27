جريمة قتل عجوز يهودية بطريقة شنيعة تثير موجة من ردود الفعل في فرنسا

قال مصدر قضائي فرنسي اليوم، الثلاثاء، إن مكتب الادعاء العام في باريس يعتبر "معاداة السامية" أحد الدوافع التي تقف وراء جريمة قتل امرأة عجوز يهودية طعناً وحرقاً في شقتها يوم الجمعة الفائت.

وتمّ العثور على ميريل كنول (85 عاماً) - وهي من الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) - ميتة يوم الجمعة داخل شقتها المتفحمة.