بالفيديو: تظاهرة في الفلبين ضدّ السياسات الاقتصادية
مع اقتراب عيد الفصح عند الطوائف المسيحية، تظاهر العشرات اليوم في العاصمة الفلبنية مانيلا ضدّ سياسة الرئيس رودريغو دويرتي الاقتصادية. واتهم المتظاهرون الذين انتموا إلى الطبقات الأكثر فقراً وتهميشاً الرئيس باتباع سياسة اقتصادية تزيد من معاناة الفقراء كما انتقدوا الظلم الذي يلحقه النظام الضرائبي بهم وقلة العدالة الاجتماعية. ولبس المتظاهرون تيجاناً من الشوك وملابس لطّخت بالألوان الحمراء، في إشارة إلى أسبوع آلام السيد المسيح الذي تحتفل به طوائف مسيحية حول العالم.