شاهد: رجل يحاول الانتحار من أعلى جسر في نيويورك

تمكنت شرطة مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية من انقاذ رجل حاول الانتحار. وأظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام وقوف الرجل على حافة جسر تريبورو بناحية منهاتن. عناصر الشرطة حاولوا الحديث إلى الرجل وثنيه عن الاقدام على الانتحار، ولكن يبدو أنه لم يستمع إلى نداءاتهم ونصائحهم واستمرّ في تهديده بالانتحار.
وبعد مدة من المفاوضات، أصيب الرجل الذي حاول الانتحار بالإغماء، فاستغلّ رجال الشرطة الفرصة وأمسكوا به وأبعدوه عن حافة الجسر، ثمّ نقلوه إلى مستشفى قريب من المكان. وقد ذكرت الشرطة أنّ وضعه "خطير لكنه مستقر".
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وعلى الصفحة الرسمية لشرطة نيويورك على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أشادت إدارة شرطة المدينة بالجهود التي قام بها عناصر الشرطة الذين تلقوا تدريبات طويلة في كيفية التعامل والتواصل مع الأشخاص خلال الأزمات.".
وكثيرا ما أكدت التقارير الأمنية والطبية أنّ معدلات الانتحار في الولايات المتحدة وصلت لأعلى مستوياتها في العقود الثلاثة الأخيرة. وتشير البيانات أنّ كل مرحلة عمرية شهدت زيادات في عدد من يقدمون على الانتحار عدا من هم في آخر مرحلة المراهقة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز في أحد تقاريرها أنّ معدل انتحار السيدات بين 45 إلى 64 سنة قفز بنسبة 63 في المائة، فيما ارتفع معدل انتحار الرجال من نفس الفئة العمرية بنسبة 43 في المائة، وهي أعلى نسبة للرجال في أي فئة عمرية. وأوضحت الصحيفة أن المعدل الاجمالي للانتحار ارتفع بنسبة 24 في المائة من 1999 حتى 2014، وفقا للمركز الوطني للإحصاءات الصحية.