شاهد: رجل يحاول الانتحار من أعلى جسر في نيويورك

تمكنت شرطة مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية من انقاذ رجل حاول الانتحار. وأظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام وقوف الرجل على حافة جسر تريبورو بناحية منهاتن. عناصر الشرطة حاولوا الحديث إلى الرجل وثنيه عن الاقدام على الانتحار، ولكن يبدو أنه لم يستمع إلى نداءاتهم ونصائحهم واستمرّ في تهديده بالانتحار.

وبعد مدة من المفاوضات، أصيب الرجل الذي حاول الانتحار بالإغماء، فاستغلّ رجال الشرطة الفرصة وأمسكوا به وأبعدوه عن حافة الجسر، ثمّ نقلوه إلى مستشفى قريب من المكان. وقد ذكرت الشرطة أنّ وضعه "خطير لكنه مستقر".