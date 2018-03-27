احتجاجات أمام البرلمان البريطاني ضدّ زعيم حزب العمال لاتهامه بمعاداة السامية
تظاهر حوالى 500 شخص أمام البرلمان البريطاني ضد زعيم حزب العمال المعرض جيريمي كوربن، متهمين إياه بالسماح لمعاداة السامية بالانتشار داخل حزبه.
ونشر "مجلس ممثلي اليهود البريطانيين إلى جانب "مجلس القيادة اليهودية"، وهي منظمة يهودية رسالة حازمة اللهجة اتهما فيها كوربن بالوقوف بانتظام "إلى جانب معادي السامية".
واتهمت المنظمتان اليهوديتان حزب الله الشيعى اللبنانى بـ"ارتكاب فظائع ارهابية ضد اليهود، لكنّ كوربن يقول أنهم أصدقاء له ويحضر تجمعات لصالح حزب الله في لندن" على حد تعبيرهما.