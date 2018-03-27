قطر تعلق على اتهامات الامارات باعتراض طائرتين مدنيتين لها في المجال الجوي البحريني

نفت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية ما ذكرته الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات بشأن اقتراب مقاتلتين قطريتين لى نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني يوم الاثنين.

وقال وكالة الأنباء القطرية في بيان "نفت الهيئة العامة للطيران المدني جملة وتفصيلا ما ورد في بيان هيئة الطيران المدني الإماراتية من التعرض لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، مشيرة إلى أن الهيئة (الإماراتية) بهذا البيان تحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية".

تأكيد إماراتي

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات قالت إن مقاتلتين قطريتين اقتربتا عن نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال تحليقهما في المجال الجوي البحريني.

وأضافت الوكالة أن الهيئة نددت "بالعمل الاستفزازي" وقالت إنه ليس الأول وإنما سبقته واقعتان مماثلتان أبلغت بهما الإمارات منظمة الطيران المدني الدولي.

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مناورة لتفادي الإصطدام

وبحسب موقع صحيفة الخليج السعودية الالكترونية إن قائد إحدى الطائرتين أجبر على القيام بمناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلتين.

وتضيف الصحيفة نقلا عن تقارير صحافية إماراتية أن مسار الطائرتين الإماراتيتين معروف ومجدول، وإن وجهة الطائرة الأولى كانت دولة أوروبية، فيما كانت الطائرة الإماراتية الأخرى قادمة من دولة خليجية.

وقالت الصحيفة أيضا إن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعتزم التقدم بشكوى رسمية، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني قريبا.

الأزمة الخليجية

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر متهمين إياها بدعم إيران وإسلاميين متشددين. وتنفي قطر الاتهام واتهمت بدورها الدول الأربع بأنها تحاول حملها على اتخاذ مواقف مماثلة لمواقفهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وطلبت قطر في يونيو حزيران 2017 من منظمة الطيران المدني الدولي التدخل بعدما أغلقت الدول الخليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية في إطار العقوبات.

وأكدت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية وقوع حادثة يوم الاثنين وقالت إن مقاتلتين قطريتين حلقتا تحت طائرة إماراتية من الطراز إيرباص 320 متجهة من الفجيرة إلى روما مما أجبر الطائرة الإماراتية على الطيران على ارتفاع أعلى.

وذكرت أن "هذا التصرف غير المسؤول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم".

وقالت شؤون الطيران المدني في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين إنه تم "رصد مقاتلتين قطريتين تحلقان فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق" وإنها "بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي".

ورغم أن الإمارات تحظر على الطائرات القطرية استخدام مجالها الجوي إلا أن قطر لم ترد بالمثل على هذا الإجراء.