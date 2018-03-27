شاهد: شياطين سلفادورية في الشوارع لجلد الناس
مع اقتراب عيد الفصح عند الطوائف المسيحية، أقام مواطنون من السلفادور تقليداً سنوياً يمثل الصراع بين الخير والشر في العالم، حيث يجلد بعض الذين تنكروا بزيّ الشيطان الناس في الشارع. التقليد شائع في مدينة تكسيستيبيكي التي تقع على بعد عشرات الكيلومترات شمال العاصمة سان سالفادور، وفي عدّة مناطق أخرى من الجمهورية التي تقع في أميركا الوسطى. ويقوم ممثلون متنكرين بأزياء الشيطان بملاحقة الناس في الشارع وضربها بسوط صغير بسبب الخطايا التي ارتكبوها. وثمة ممثل واحد يلعب دور السيد المسيح...