شاهد: السعودية تتهيأ لجذب عشاق سياحة الغطس من خلال "نيوم"

في الآونة الأخيرة، تبدو السواحل السعودية وكأنها تتجهز لتكون جزءا من الخطة السياحية للبلاد، بحسب تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه في إطار رؤية ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، يتم الترويج لسياحة الغوص باعتبارها وسيلة لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد.

كما أشارت الوكالة إلى مشروع "نيوم" الذي أعلن عنه بن سلمان عام 2017، والذي رصد له جوالي 500 مليار دولار أمريكي، وهو عبارة عن منطقة تجارة حرة تمتمد على أراضي السعودية ومصر والأردن.

وجهة سياحية فخمة

ومؤخرا، حدد الصندوق السيادي للممكلة ما مقداره 125 ميلا (جوالي 200 كم) من ساحل البحر الأحمر، لتحويله إلى وجهة سياحية فخمة، كما تتضمن الخطة مناطق غوص ومحميات طبيعية.