المنتخب السعودي الأول يواجه بلجيكا في مباراة دولية ودية

يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم،أمام نظيره البلجيكي مباراة ودية دولية على ملعب الملك بودوان،ببروكسل في ختام المرحلة الثالثة من الإعداد لمونديال روسيا ٢٠١٨

ويخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا أمام بلجيكا على ملعب الملك بودوين في العاصمة بروكسل ، ويتطلع المنتخب الوطني إلى الاستفادة من المباراة بالشكل الأمثل خصوصا وأن بلجيكا تملك لاعبين على مستوى عال ينشطون في العديد من الدوريات الأوروبية القوية، كما أنه يعد حاليا من أفضل خمسة منتخبات على العالم .

وتعد المباراة فرصة سانحة للمدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي للوقوف على مستويات اللاعبين بشكل أكبر ومدى قدرتهم على تطبيق أفكاره قبل إعلان القائمة الأولية منتصف مايو المقبل، كما أنها تعد فرصة أيضا للاعبين لتقديم الصورة المطلوبة وإثبات وجودهم والخروج بنتيجة إيجابية قبل العودة إلى أنديتهم .قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن مواجهة بلجيكا تمثل خير إعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم، لافتا إلى القوة الكبيرة التي يتمتع بها الخصم. وخاض الأخضر الجمعة الماضية مباراة ودية أمام منتخب أوكرانيا وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي ١-١

وهذه هي المباراة الثالثة بين المنتخبين السعودي والبلجيكي بعد الأولى في دور المجموعات لكأس العالم 1994 بأمريكا وانتهت بفوز المنتخب السعودي بهدف دون رد سجله اللاعب سعيد العويران قاد به المنتخب إلى الدور الثاني، والثانية ودية عام 2006 وانتهت بفوز بلجيكا 2-1.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى الفترة الأولى من المعسكر الذي احتضنته مدينة ماربيا في إسبانيا، الذي شهدت المواجهة الودية مع منتخب أوكرانيا وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما .ويشارك المنتخب الوطني في المونديال، ضمن منتخبات المجموعة الأولى التي تضم أيضا كل من مصر وأوروجواي، بالإضافة إلى روسيا البلد المضيف.

كورتوا حارس بلجيكا يغيب عن مواجهة السعودية الودية بسبب الاصابة

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي انسحب من تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه السعودية وديا يوم الثلاثاء بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.وشارك كورتوا (25 عاما) في خسارة تشيلسي 3-صفر أمام برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا لكنه غاب عن الفوز على ليستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي الأسبوع الماضي، وقال المدرب أنطونيو كونتي إن الحارس يعاني من إصابة في العضلات.واستدعي كورتوا إلى منتخب بلجيكا رغم الإصابة لكنه فشل في التعافي في الوقت المناسب.وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في حسابه على تويتر "لم يتعاف تيبو كورتوا من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية وترك المجموعة".وأضاف الاتحاد البلجيكي أن روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب الوطني لم يقرر بعد من سيحل محل كورتوا في المباراة الودية لكن من المرجح أن يبدأ سيمون مينيوليه حارس ليفربول اللقاء.وستكون مشاركة الحارس البلجيكي محل شك في مباراة تشيلسي المهمة في الدوري الانجليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير في أول أبريل نيسان مع سعي الفريقين لانهاء الموسم في المربع الذهبي.

رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت، ونائب رئيس الاتحاد رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف بن بندر التمياط، وأمين عام الاتحاد عضو فريق عمل الإعداد لكأس العالم لؤي السبيعي ، واعضاء السفارةالسعودية ببروكسل

مونديال 2026 : الفيفا يعلن عن أسماء الدول المرشحة لإستضافة الحدث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ملفي المترشحة لاستضافة مونديال 2026، حيث تقدمت المغرب بملف، في المقابل تقدمت الولايات المتحدة الاميركية والمكسيك وكندا بملف واحد لإستضافة الحدث المنتظر ، على أن يتم الاعلان عن اسم البلد المستضيف يوم الـ 13 من يونيو المقبل , وقبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم بروسيا .ومن المنتظر أن تشهد نسخة عام 2026 م مشاركة 48 منتخباً , للمرة الأولى في تاريخ منافسات كأس العالم .