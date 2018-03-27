السعودية تقدم ادلة على تورط إيران في الهجوم الصاروخي على الرياض

اتهم المالكي إيران بإمداد الحوثيين بقدرات باليستية وقال إن على المجتمع الدولي "العمل سوياً لمواجهة هذا التصعيد الخطير" الذي يهدد المنطقة وما وراءها.

اتهم التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين الحركة الشيعية باستخدام صواريخ إيرانية الصنع. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف يحتفظ بحق الرد "في الوقت والشكل المناسب الذي يكفله القانون الدولي" لحماية السعودية.

دليل سعودي

وفي مؤتمر صحفي في الرياض، عرض ما قال إنها بقايا صاروخ أطلق على الرياض إلى جانب صاروخ طراز صياد2 إيراني الصنع قال إنه جزء من شحنة كانت في طريقها إلى مقاتلي الحوثيين في اليمن.

وعندما أطلق الحوثيون صواريخ صوب الرياض العام الماضي اعترضتها الدفاعات السعودية دون أن تسفر عن أضرار رد التحالف العربي بإغلاق مطارات وموانئ اليمن وهو حصار قالت عنه الأمم المتحدة إنه زاد من احتمالات التجويع الجماعي قبل أن يرفعه التحالف جزئيا بعد ذلك.

وشن التحالف بقيادة السعودية آلاف الضربات الجوية في اليمن على مدى السنوات الثلاث الماضية أصاب بعضها مستشفيات ومدارس وأسواقا وقتل مئات المدنيين فيما لم يُقرب الرياض من تحقيق نصر عسكري.

وقالت المملكة إن المئات من جنودها ومدنيين قتلوا بسبب هجمات بقذائف مورتر وصواريخ قصيرة المدى عبر الحدود الجنوبية للسعودية.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو عشرة آلاف شخص قتلوا في الصراع حتى الآن فيما يواجه الملايين مجاعة محتملة وتفشيا للأمراض بسبب عراقيل تواجه وصول إمدادات الغذاء والمستلزمات الطبية.

وتشير أحدث بيانات من الأمم المتحدة إلى أن نحو 22 مليون مدني، يشكلون 75 بالمئة من سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. وتسبب الصراع في أسوأ تفش لمرض الكوليرا في التاريخ الحديث بنحو مليون حالة إصابة.

وحثت دول غربية السعودية وحلفاءها في الخليج على حماية المدنيين والتوصل إلى نهاية سريعة للحرب. لكنها ساندت أيضا ما تقوله الرياض عن حاجتها للدفاع عن نفسها من هجمات عبر الحدود والحد من انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة التي تطل على مسارات تجارية مهمة.

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إدانة أمريكية لإيران

وأنحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باللائمة على إيران في زيادة حدة الصراع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة اللفتنانت كوماندر ريبيكا ريباريتش في بيان "يطابق هذا نهج إيران في تقديم أسلحة متطورة للحوثيين... إيران دفعت الصراع في اليمن إلى الامتداد إلى الدول المجاورة وتقوض المساعي الدولية لحل الصراع وتزيد معاناة الشعب اليمني".

وناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحرب في اليمن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للبيت الأبيض الأسبوع الماضي ومع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن في الأسبوع الذي سبقه.

ونظرت السعودية إلى السيطرة الحوثية على صنعاء في 2014 في إطار استراتيجية إقليمية من عدوتها طهران لتطويقها. وأبلغ خبراء مستقلون من الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي في يناير كانون الثاني إن صواريخ حوثية وعتادا آخر فحصوه كان إيراني الصنع.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون يمنيون هذا الشهر إن الحوثيين يجرون محادثات سلام سرية مع السعودية إذ لم تسفر سنوات من الحوار الذي تتوسط فيه الأمم المتحدة عن نتائج تذكر.

المصدر: رويترز