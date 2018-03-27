السعودية: العدوان الأخير يثبت تورط إيران وسنتصدى بحزم لمحاولات استهداف أمن مواطنينا

قال مجلس الوزراء السعودي إن الهجوم الصاروخي الأخير يثبت "تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين" في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة رقمي 2216 و2231.
وأكد المجلس الذي اجتماع برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في بيان أن المملكة ستتصدى "بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها."
وعبر الملك سلمان عن "شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما عبروا عنه من إدانة واستنكار" للهجوم الأخير.
وكانت القوات السعودية قد اعترضت مساء الأحد ثلاثة صواريخ وأسقطتها فوق الرياض. وسقطت شظايا على منزل في العاصمة وقتلت مقيما مصريا وأصابت اثنين آخرين.
واتهم التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين الحركة الشيعية باستخدام صواريخ إيرانية الصنع وقال إنه يحتفظ بحق الرد "في الوقت والشكل المناسب الذي يكفله القانون الدولي" لحماية السعودية.
وقضت الهجمات على إحساس بالهدوء في مدينة الرياض التي لم تشعر مطلقا بالحرب حتى شهور قليلة مضت.
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