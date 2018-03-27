نقلت وسائل إعلام سودانية عن وزير النقل مكاوي محمد عوض قوله إن السودان وقطر سيوقعان اتفاقا بقيمة أربعة مليارات دولار من أجل التطوير المشترك لميناء سواكن في البحر الأحمر قبالة ساحل السودان.
قطر تدخل على خط المواجهة المصرية التركية بشأن جزيرة سواكن
قطر تدخل على خط المواجهة المصرية التركية بشأن جزيرة سواكن
وذكرت التقارير أن عوض أعلن ذلك خلال زيارة قام بها مسؤولون قطريون لسواكن يوم الأحد.
وأبلغ مسؤولون من وزارة النقل القطرية يزورون السودان رويترز يوم الاثنين بأنه يجري إعداد الاتفاق لكن قيمته والتفاصيل الأخرى لم يتم الانتهاء منها بعد.
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وسوف يغضب الاتفاق على الأرجح مصر التي تتهم قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي انضمت أيضا إلى مقاطعة تقودها السعودية لقطر في العام الماضي. وتنفي قطر دعم الإخوان المسلمين.
كان السودان قد وقع العام الماضي اتفاقا مع تركيا تقوم بموجبه أنقرة بإعادة بناء جزء من ميناء سواكن وبناء حوض بحري لصيانة السفن المدنية والعسكرية.
ولم يتضح إن كان الاتفاق مع قطر سيؤثر على الاتفاق القائم مع تركيا.
يأتي دعم الخرطوم علاقاتها مع تركيا وقطر في وقت تتعهد فيه بتعزيز التعاون مع القاهرة بعد عام شهد توترا في العلاقات بين البلدين.
كان السودان قد استدعى سفيره بالقاهرة في يناير كانون الثاني دون تفسير لكن السفير عاد في وقت سابق من الشهر الحالي.
المصدر: رويتزر