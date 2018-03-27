بالفيديو: برلماني سوري يطالب نازحين بالهتاف للأسد مقابل قوارير الماء

تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه عضو البرلمان السوري محمد قبنض وهو يطالب مدنيين سوريين، قيل إنهم من غوطة دمشق الشرقية، بالهتاف لبشار الأسد لحصولهم على قارورة مياه أو مساعدات غذائية.
ولاقى الفيديو انتقادات واسعة في الأوساط المعارضة، ولكن مؤيّدين للرئيس السوري طالبوا كذلك بمعاقبة عضو البرلمان ورفع الحصانة عنه.
في الشريط يقف قبنض في داخل شاحنة بيضاء محملة بالمواد الغذائية ويوزّع قوارير المياه على مدنيين تهافتوا على أبواب الآلية.
ويرفع البرلماني سبابته ويطالب الناس بأن يقولوا "يعيش بشار الأسد" ثم يضيف آمراً "قولوا!" "أعيدوا القول!". ويسأل قبنض المدنيين بعد ذلك "من هو رئيسكم؟" فيجيب الحشد "بشار الأسد".
ورأى مغردون فيما حصل إذلالاً لمدنيين كانوا يعيشون تحت الحصار منذ سنوات، واصفين تصرّف قبنض بالابتزاز.
وكتبت شهد العطري على حسابها على فيسبوك " ما فعله هذا القبنض لا يعبر إلا عن نفسه وأخلاقه .. إذلال الناس من أجل عبوة ماء أو سندويشة أمر معيب جدا .. والإنسانية التي تسلط عليها أضواء الكاميرات هي إنسانية نفعية وصولية .. وانتزاع عبارات من الناس بهذا الشكل يشوه صورة الدولة السورية ويصورها أنها دولة قمع وإرهاب وإذلال".
وفي ردّ له على ما كتبته شهد العطري، قال رامي جلبوط إن "محمد قبنض "ليس شخص فرد، بل نهج ومذهب".
كذلك طالب مغرّدون خليجيون بإيقاف التعامل مع شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني، ومنع عرض مسلسل باب الحارة الذي تنتجه الشركة المذكورة، إذ أن البرلماني هو مالكها ورئيس مجلسها.
وقبنض لم يكتفِ بمطالبة المدنيين بالهتاف لبشار الأسد فحسب، إنما دعاهم إلى إطلاق هتافات معادية للسعودية والولايات المتحدة الأميركية.