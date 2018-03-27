المفاعل النووي الاماراتي يبدأ بالعمل نهاية 2018

"إذا أمكننا تثبيت السلام في شبه الجزيرة الكورية، استثماراتكم ستعطي ثمارها وفرص الاعمال ستتزايد"، هذا ما أعلنه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان، الثلاثاء، وهو اليوم الأخير لزيارته للإمارات العربية المتحدة.
وجاءت زيارة الرئيس الكوري الجنوبي، ومدتها أربعة أيام، في إطار مساعدة دولة الامارات على إقامة أول منشأة نووية في الخليج العربي. وتبلغ تكلفة هذه المساعدة عشرين مليار يورو.
ومن دبي، أشار مسؤول كوري جنوبي رفض التصريح عن هويته "نهدف الى بدء التشغيل التجاري بنهاية 2018... لكن التوقيت النهائي الدقيق ستعلنه مؤسسة الامارات للطاقة النووية". وأضاف ان بلاده تهدف لاستكمال المفاعلات الأربع بحلول 2020 لكن القرار النهائي بيد الامارات.
لكن مصادر خاصة لوكالة رويترز إن التدشين تأجل الى 2019 بسبب مشاكل في التدريب.
هذا المفاعل هو الأول من بين أربعة مفاعلات تتولى شركة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" تشييدها في دولة الامارات. كما أنه جزء من مشروع محطة براكة للطاقة الذي كان من المقرر أن يفتتح العام الماضي.
كذلك أعلن هذا المسؤول ان شركتي كيبكو وبراكة الأولى التي هي مشروع مشترك بين بين مؤسسة الامارات للطاقة النووية وكيبكو وقعتا يوم الاثنين على اتفاق للتعاون والعمل المشترك في دولة ثالثة.