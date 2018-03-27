الإمارات لن تغيّر مسار رحلاتها المدنية بعد اعتراض مقاتلات قطرية لطائراتها

أكد سلطان بن سعدي المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أنّ بلاده لن تغير مسارات رحلاتها المدنية وذلك بعد يوم من اتهامها مقاتلتين قطريتين بالاقتراب على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين، وهي الحادثة التي وصفتها الإمارات بالعمل الاستفزازي. وأشار المنصوري إلى أنّه ليس للإمارات خطط لتغيير مسار رحلاتها المدنية في الوقت الراهن، لكنه اعترف بإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة عن الواقعتين.
وكانت الهيئة الإماراتية العامة للطيران المدني قد اشتكت من اقتراب مقاتلتين قطريتين على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني يوم الاثنين. وقالت الهيئة إنّ هذا العمل الاستفزازي ليس الأول، بل سبقته واقعتان مماثلتان.
الهيئة العامة للطيران المدني القطرية نفت ما ذكرته الهيئة الإماراتية لطيران المدني جملة وتفصيلا، مؤكدة أنّ الهيئة الإماراتية تسعى من خلال بيانها إلى التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية.
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وفرضت دول الحصار وهي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر متهمين إياها بدعم نشاطات إرهابية، وهو تنفيه قطر التي اتهمت بدورها دول الحصار بحملها على اتخاذ مواقف مماثلة لمواقفها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وطلبت قطر في يونيو-حزيران 2017 من منظمة الطيران المدني الدولي التدخل بعدما أغلقت الدول الخليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية في إطار العقوبات.
وأكدت هيئن الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية وقوع الحادثة، وقالت إن مقاتلتين قطريتين حلقتا تحت طائرة إماراتية من الطراز إيرباص 320 متجهة من الفجيرة إلى روما مما أجبر الطائرة الإماراتية على الطيران على ارتفاع أعلى. واعتبرت هيئة الطيران المدني في البحرين أنّ التصرف غير المسؤول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم. للتذكير لم تدرج هيئة الطيران المدني في الامارات والبحرين اسم شركة الخطوط الجوية التي تتبعها الطائرتان.
وبالرغم من أن الإمارات العربية المتحدة تحظر على الطائرات القطرية استخدام مجالها الجوي إلا أن قطر لم ترد بالمثل على هذا الإجراء.