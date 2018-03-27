الإمارات لن تغيّر مسار رحلاتها المدنية بعد اعتراض مقاتلات قطرية لطائراتها

أكد سلطان بن سعدي المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أنّ بلاده لن تغير مسارات رحلاتها المدنية وذلك بعد يوم من اتهامها مقاتلتين قطريتين بالاقتراب على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين، وهي الحادثة التي وصفتها الإمارات بالعمل الاستفزازي. وأشار المنصوري إلى أنّه ليس للإمارات خطط لتغيير مسار رحلاتها المدنية في الوقت الراهن، لكنه اعترف بإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة عن الواقعتين.

وكانت الهيئة الإماراتية العامة للطيران المدني قد اشتكت من اقتراب مقاتلتين قطريتين على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني يوم الاثنين. وقالت الهيئة إنّ هذا العمل الاستفزازي ليس الأول، بل سبقته واقعتان مماثلتان.