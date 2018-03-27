البيت الأبيض يرد على رواية ممثلة إباحية بشان علاقتها مع ترامب

طعن البيت الأبيض يوم الاثنين في رواية نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في مقابلة تلفزيونية أقبل الجماهير على مشاهدتها قالت خلالها إنها تعرضت للتهديد بالعنف لالتزام الصمت بشأن مزاعم عن علاقة جنسية عابرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2006.

وقالت شبكة (سي.بي.اس) إن المقابلة التي بثت يوم الأحد اجتذبت أكبر جمهور منذ سنوات للبرنامج الإخباري "60 دقيقة".

وقال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادته الصحفية اليومية "الرئيس لا يعتقد أن أيا من المزاعم التي طرحتها السيدة دانييلز في مقابلة الليلة الماضية دقيقة."

وقالت شركة (سي.بي.اس) إن عدد الأمريكيين الذين يشاهدون البرنامج زاد إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 21.3 مليون، في زيادة نسبتها 111 في المئة عن حلقة الأسبوع الماضي. وكان هذا أكبر جمهور للبرنامج منذ مقابلة أجريت بعد انتخابات 2008 مع الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل.

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وسُئل شاه إن كان ترامب يصدق أن دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، تعرضت لتهديد فأجاب "لا. إنه لا يعتقد ذلك... لا يوجد ما يؤكد إدعاءها".

وذكر أن ترامب "أنكر باستمرار هذه المزاعم" بوجود علاقة جنسية مع دانييلز.

كما دفع ظهور دانييلز، التي تقاضي ترامب في المسألة، مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس لأن يصدر نفيا بأنه كان ضالعا في التهديد المزعوم ضد دانييلز.

واطلعت رويترز يوم الاثنين على نسخة من الخطاب الذي أرسل لمحامي دانييلز مايكل أفيناتي من برينت بلاكلي محامي كوهين.

وجاء في الخطاب "لم يكن للسيد كوهين أي صلة على الإطلاق بأي شخص أو حادث من هذا القبيل، ولا يعتقد حتى أن أي شخص من هذا القبيل موجود، أو أن مثل هذه الواقعة حدثت في أي وقت مضى".

مقاضاة محامي ترامب

وجاء في وثيقة لمحكمة أن دانييلز أقامت دعوى قضائية ضد كوهين بتهمة التشهير بسمعتها والقذف بسبب بسبب نفيه أن يكون ترامب أقام علاقة جنسية معها في عام 2006.

وأقامت دانييلز دعوى قضائية ضد ترامب في السادس من مارس آذار، قائلة إن ترامب لم يوقع معها اتفاقا قط لإلزامها بالصمت بخصوص علاقة "حميمة" بينهما.