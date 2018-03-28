سفير روسي في بريطانيا يحذر من صدام عسكري بين موسكو والغرب

عبر سفير روسي سابق في بريطانيا كان يعمل في المملكة المتحدة خلال فترة التسعينيات في تصريح حصري لـ "يورونيوز" عن تزايد المخاوف في الوقت الراهن، واحتمال وقوع صدام عسكري بين الغرب وبلده على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال.
تصريحات السفير الروسي السابق اناتولي اداميشين تأتي بعد موجة طرد طالت دبلوماسيين روس من الدول الغربية، احتجاجا على تسميم العميل الروسي المزدوج السابق في بريطانيا.
وقال السفير اناتولي اداميشين " كان احتمال حدوث صدام عسكري غير وارد على الإطلاق ولكن الآن هناك مخاوف حقيقية بسبب هذا الوضع المتوتر الناتج عن بعض الحوادث، يمكننا ان نواجه نتائج غير سارة ولن تكون لدينا أي سبل للحوار".
وأضاف اناتولي اداميشين " روسيا سترد بطرد دبلوماسي من الدول الغربية، محذرا بقوله "سيزداد الوضع تفاقما".
"يقول البريطانيون أنهم بدأوا بالفعل بحملة من الاعتقالات وحجز بعض العقارات ورؤوس الأموال الروسية والأميركيون يهددون بأنهم سيلجؤون إلى إجراءات أخرى في حالة رد الروس على تصرفاتهم وبالتأكيد سنرد".
وانضمت كل من ايرلندا ومولدوفا العضوان في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى قائمة الدول التي طردت دبلوماسيين روس في إطار قضية تسميم العميل السابق سكريبال".
وتشمل القائمة 22 دولة أوروبية بما في ذلك بريطانيا نفسها التي مهدت الطريق بطرد 23 دبلوماسيا روسيا.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
روسيا: قرار واشنطن بطرد الدبلوماسيين الروس "لن يبقى دون رد"
بريطانيا: صبر العالم نفد من بوتين.. وموسكو تحذر واشنطن بسبب قضية سكريبال
الدبلوماسيون الروس المطرودون يغادرون بريطانيا