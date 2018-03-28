فتحت الشرطة المغربية تحقيقا بشأن شريط فيديو يصور جريمة اعتداء جنسي تعرضت لها فتاة في وضح النهار وأمام الملأ. الشريط تم تحميله على الإنترنت وتقاسمه بكثرة وسائل التواصل الاجتماعي، ما سبّب خضة كبيرة في الشارع المغربي.
جريمة اغتصاب في وضح النهار تهز المغرب
جريمة اغتصاب في وضح النهار تهز المغرب
وأظهر شريط الفيديو الذي التقطه شخص مجهول شاب وهو يطرح فتاة على الأرض ويجردها من ثيابها ويعتدي عليها، فيما حاولت التخلص من والدفاع عن نفسها.
وخاطبت الفتاة المعتدي بينما كانت تبكي وقالت " اليس لديك أخت؟ هل ترغب في أن تتعرض أختك لهذا؟"
واستغرق الشريط المصور حوالي دقيقة كاملة وانتهى بفرار الشاب بعد ان خلع سروال الفتاة ولم يمكن الفيديو من التعرف على مكان وزمان وقوع هذه الجريمة.
جرائم اغتصاب عديدة
وتناولت الصحافة المحلية هذه القضية بشكل واسع وعنونت الخبر بـ "مشهد من العنف النادر" و "صور فظيعة" وغيرها، كما دق الاعلام في المغرب ناقوس الخطر تجاه ظاهرة مضايقة النساء في الفضاء العام في البلاد.
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كما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب في بيان لها أنها فتحت تحقيقاً للتعرف على هوية المعتدي وتحديد الزمان والمكان الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة.
وشهد المغرب في السنوات الأخيرة، عدة حالات اعتداء جنسي كان أخره في حافلة في الدار البيضاء وتم بث شريط الفيديو الذي يصور الجريمة على مواقع التواصل في أغسطس/أب المنصرم.